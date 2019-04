Vor dem Fastenessen sind helfende Hände da

In der Fastenzeit ist ein Fastenessen in den Pfarreien St. Maria Magdalena und St. Otto in Herzogenaurach inzwischen eine feste Einrichtung. Mit dem gemeinsamen Essen sind aber auch stets Informationen zu Projekten in der Dritten Welt verknüpft.

Wie schon in den Jahren zuvor hatten die Mitglieder des Sachausschusses "Partnerschaft mit Tembladera und Eine Welt" einen Kartoffel-Gemüse-Eintopf vorbereitet. Essensgutscheine gab es wieder nicht. Für das Vorbereiten des Gemüses war eine Truppe um Wolfgang Seitz, Gunda Eitel, Betty Berner und Uschi Gocke verantwortlich; unterstützt wurden sie von den Firmlingen Riccardo Spurio, Florian Ruppert, Marianna Vezyroglou, Katharina Hermann und Ben Wächter. Zwiebeln, Gelbe Rüben und Zucchini, aber auch Bohnen kamen in den Eintopf.

"Für den Eintopf müssen rund 40 Kilogramm Kartoffeln geschält und geschnitten werden. Damit sind wir rund eineinhalb Stunden beschäftigt", schätzte Wolfgang Seitz den Arbeitsaufwand ein.

Aber auch für das Bereitstellen und Austeilen am Sonntag waren wieder Helfer gefragt. Für das Essen werden zumeist Zutaten von Herzogenauracher Geschäften verwendet. In der Stadtpfarrei wurde im neuen Pfarrzentrum gegessen. Das Leitthema der Misereor-Fastenaktion lautet heuer: "Mach was draus: Sei Zukunft!" maw