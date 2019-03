Der DGB-Ortsverband Ramsthal lädt alle älteren Menschen zu einer Informationsveranstaltung zum Thema "Wie kann man sich vor Betrügern und Trickdieben schützen?" ein. Polizeikommissar Hubert Koch von der Polizeiinspektion Hammelburg gibt in seinem Vortrag Tipps. Die Senioren erfahren, wie sie es vermeiden können, Opfer solcher Straftaten zu werden. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 12. März, statt und beginnt um 18.30 Uhr im Gasthof Wahler. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich nicht nur an Gewerkschaftsmitglieder. hla