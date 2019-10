Vor 70 Jahren erstmals gemeinsam auf der Schulbank

70 Jahre ist es her, dass die Frauen und Männer des Jahrgangs 1943 in Altenkunstadt erstmals gemeinsam die Schulbank drückten. Bei einem Jubiläums-Klassentreffen ließen zahlreiche "Ehemalige" Erinnerungen an die Schulzeit lebendig werden. Einer gemütlichen Kaffeerunde im Eiscafé "La Spezia" folgte ein geselliger Abend in der Gaststätte "Preußla". "Es war Nachkriegszeit. Wir waren damals an die 60 Kinder in einem Klassenzimmer und bunt gemischt: Mädchen und Jungs, katholisch und evangelisch", erinnerte sich Herbert Müller. Den verstorbenen Klassenkameraden widmete man ein stilles Gedenken. Konrad Zapf dankte Bernhard Kappl und Dieter Hofmann, die das Klassentreffen organisiert hatten. Foto: Bernd Kleinert