Vor 60 Jahren fing alles an

Ehemalige Grenzschützer treffen sich regelmäßig in ihrer alten Garnisonsstadt Stadtsteinach oder in Presseck, um Erinnerungen an ihre Dienstzeit auszutauschen. Die Männer hatten gemeinsam am 7. Oktober 1959 den Dienst in den Postbauten angetreten.

Nach Ablauf verschiedener Ausbildungsabschnitte wurden sie als Gruppen- und Zugführer, Fahrlehrer und in der Verwaltung eingesetzt. Und nach Ende ihrer Dienstzeit haben sie verschiedene Berufe bei Polizei, Bundeswehr, Justiz und Verwaltungsbehörden in München, Nürnberg, Waiblingen und Stadtsteinach ausgeübt.

Detlef Drexl als Organisator stellte mit großer Dankbarkeit fest, dass nach dieser langen Zeit die gute Kameradschaft noch weiterhin Bestand hat. Sepp Madl und Gerd Koenen waren bereits 1957 und 1958 einberufen worden und ergänzten die Runde. Klaus-Peter Wulf