Vor 50 Jahren war Jan Palachs Fanal die "Fackel Nummer eins" für Demokratie und Freiheit

Eine zweisprachige Gedichtlesung findet am Samstag, 23. Februar, ab 19.30 Uhr in der Kronacher Synagoge, Nikolaus-Zitter-Straße 27, statt. Der Eintritt ist frei.

Am 16. Januar 1969 zündete sich der 20-jährige Student Jan Palach auf dem Wenzelsplatz in Prag an. Er starb am 19. Januar 1969 an den Folgen der schweren Verletzungen. In diesen Tagen betonte er immer wieder bis zu seinem Tod, dass er kein Selbstmörder sei. Er protestierte mit seinem Fanal gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings im Sommer 1968 durch die Truppen des Warschauer Paktes.

Seit diesen Tagen steckt der Schriftsteller Ingo Cesaro "bis zum Hals in diesen Ereignissen", wie er es ausdrückt. Er verfasste einen Gedichtzyklus, der von Josef Hruby ins Tschechische übersetzt wurde. Ferner gibt es das Stück "Dein Herz verbrannte nicht" und eine Hörspielfassung.

"Demokratie leben"

Das Bundesprogramm "Demokratie leben" im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kronach, koordiniert von Sabine Nachtrab bei der VHS Kronach, unterstützt dieses einmalige Jan-Palach-Projekt in Zusammenarbeit mit dem Verein "Regionale Kunstförderung Kronach e.V.".

Wichtig für Cesaro ist, dass Jan Palach damit gerechnet hatte, zu überleben, das Sterben aber nicht ausgeschlossen hatte. Noch vom Sterbebett aus appellierte er an alle Tschechen, zu leben und für die Demokratie zu arbeiten.

Für die zweisprachige Lesung in der Kronacher Synagoge konnte Ingo Cesaro Ulrike Mahr und Lucie Lechner (München) gewinnen. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Ute Fischer-Petersohn. Wie er in die Ereignisse hineingezogen wurde, erzählt Ingo Cesaro.

Lucie Lechner ist Schauspielerin, Autorin und Produzentin. Sie wurde in Kolin, der damaligen Tschechoslowakei, geboren. 1969 entschieden sich die Eltern, "auszureisen". Die junge Mutter fuhr mit der damals zweijährigen Lucie mit einem Zug in die Freiheit. Dass Lucie Lechner Jahrzehnte später in ihrer Muttersprache Gedanken zum brandaktuellen Thema "Demokratie und Freiheit" vortragen wird, empfindet sie als Ehre und Aufgabe.

Ulrike Mahr, Schauspielerin und Regisseurin, drückt Themen, die sie beschäftigen, mit den Mitteln des Theaters und Films aus. Als Initiatorin, Mitbegründerin, Leiterin und Schauspielerin der Faust-Festspiele Kronach baute sie über viele Jahre hinweg das Freilichttheater auf der Festung Rosenberg mit auf. Für die Ideen von Freiheit, Demokratie und Menschenwürde einzustehen ist für sie eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit.

Ute Fischer-Petersohn, Erzieherin und Musikerin, ist mit Herzensliedern, Musik- und Kreativworkshops sowie Sing@work solo unterwegs und Teil des Musikduos "Flair". red