Vor 50 Jahren ging es vor den Altar

Edelgard und Werner Schmid aus Steinwiesen feierten Goldene Hochzeit.

17 Jahre jung war Edelgard, als sie ihren drei Jahre älteren Ehemann Werner kennenlernte. Einen Stadtmenschen, der aus München/Pasing kommend, in Steinwiesen schnell heimisch geworden ist. Zuerst nur zu Besuch bei seinem Bruder Erwin, den es auch der Liebe wegen in die Region verschlagen hatte, hatte schließlich auch er die Liebe gefunden und blieb in Steinwiesen. Im September 1969, zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen, heirateten Edelgard und Werner. Zwei Söhne, Mario und Michael, kamen 1971 und 1972 dazu. Werner war gelernter Dekorationsmaler. Er baute Fertighäuser bei der Firma Beierschoder, arbeitete bei der Firma Wich in Marktrodach und war viel auswärts auf Montage. Edelgard arbeitete bei Bernhard und Schulte und bei verschiedenen Arbeitgebern im Haushalt. Seinen Beruf als Dekorationsmaler machte Werner wenigstens teilweise zu seinem Hobby. So entstanden zahlreiche Bilder. Leider musste er das Malen nach seinem Schlaganfall vor neun Jahren aufgeben.

Zur Goldenen Hochzeit kamen nicht nur viele Nachbarn und Freunde, sondern auch Zweiter Bürgermeister Bruno Beierlorzer, der recht herzlich im Namen der Gemeinde gratulierte. Für die katholische Pfarrgemeinde stellte Pfarrer Richard Reis Edelgard und Werner unter den Schutz Gottes. Der Caritas-Seniorenausschuss mit Hedi Höhn und Christine Beckstein wünschte ebenfalls alles Gute. Bei einer Andacht in der Pfarrkirche "Mariae Geburt" dankte das Jubelpaar für die schönen gemeinsamen Jahre. sd