Vor 30 Jahren wurden Kerwasburschen aus der Dorfjugend

Bei bestem Sonnenschein stellten die Störnhöfer Kerwaburschen unter dem Kommando von Konrad Rosenzweig ihren Jubiläumsbaum auf. Mittlerweile hilft schon die zweite Generation kräftig mit. Fünf Ortsteile in Wiesenttal feiern gleichzeitig ihre Kirchweih.

Um ihre Gastwirtschaft zu unterstützen, die zur damaligen Zeit keinen großen Kerwabetrieb mehr hatte, überlegte sich die Dorfjungend vor 30 Jahren, einen Stammtisch zu gründen und einen eigenen Kerwabaum aufzustellen.

Sie etablierten diesen Brauch und halfen bei der Gestaltung der Kirchweih mit, so dass gleich ein Zelt aufgestellt werden konnte. Der Zusammenhalt und die Gemeinschaft wuchsen seitdem in dem kleinen Bergort oberhalb von Streitberg. "Wir wollten auch dabei sein mit einem eigenen Kerwabaum und einem Kerwawagen beim Traditionsumzug in Streitberg", erinnert sich Rosenzweig, der neben Robert Nützel, Gerald Krämer, Ernst Hofmann, Günther Zimmermann, Bernd Zolleiß, Roland Krämer, Rudi Leicht, Markus Sponsel und Helmut Ott Gründungsmitglied ist. "Ab 1989 waren wir dann dabei und konnten auch mit den Nachbarortschaften den gemeinsamen Brauch mit gegenseitigen Besuchen feiern."

Ein Salut von den Schützen

Zum Jubiläum haben die Frauen, die für das Kranzbinden zuständig sind, auch extra einen Stoffbanner angefertigt, der unterhalb des Kranzes hängt. Zunächst spielten die Jagdhornbläser unter der Führung von Hermann Kronas im Wirtshof auf. Nach dem Aufstellen des Kerwabaums gab es traditionsgemäß einen Salut von den Böllerschützen Störnhof. Die Kerwa im Gasthaus Hofmann ist mittlerweile für ihr traditionelles Kirchweihessen und fränkische Spezialitäten aus eigener Fertigung bekannt. red