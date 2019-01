Von Weltall bis Eigenheim

Um interessante Themen geht es bei den neuen Veranstaltungen des Umweltbildungszentrums (Ubiz) in Oberschleichach. Anmeldungen für alle Veranstaltungen sind unter www.ubiz.de sowie www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09529/92220 möglich. 1. Sternenwanderung - von Sternbildern & der Milchstraße: Am Mittwoch, 6. Februar, erklärt Astrophysiker Matthias Bissinger von der Sternwarte Bamberg von 20 bis 22 Uhr bei einer Wanderung den Sternen- und Nachthimmel. Zum Schluss kann man mit Hilfe eines Teleskops in die Weiten des Weltalls abtauchen. 2. Schritt für Schritt zum Eigenheim: Am Freitag, 8. Februar, erläutert Hans Bieberstein im Ubiz von 18 bis 21 Uhr alles zum Eigenheim und stellt verschiedene Arten des Bauens wie Massivbau, Holzbau, Niedrigenergiestandard und Passivbauweise vor. 3.

Elektromobilität - Ladestation und Stand der Technik: Der Entwicklungsstand verschiedener Fahrzeuge auf dem Markt und die unterschiedlichen Ladesäulen werden am Montag, 11. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr von Marco Keller erklärt. Treffpunkt ist die Schulaula, Kirchplatz 2 in Sand. red