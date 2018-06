Von wegen eine "ruhige Kugel schieben..."

eh



Der 14-jährige Justin Moshacke aus Gundelsdorf erringt die deutsche Vizemeisterschaft in der Klasse U14. Er ist ein großes Nachwuchstalent in der Präzisionssportart Kegeln Der Realschüler hat schon in seinen jungen Jahren große Erfolge bei überregionalen Kegelturnieren errungen. Er schiebt mit kontrolliertem Schwung eine ruhige Kugel, die zielgerichtet immer öfters alle neun Kegel umlegt. Mit dem deutschen Vizemeistertitel setzt der für den Verein Kronacher Sportkegler startende passionierte Jungkegler seine Erfolgsserie fort.Im vergangenen Jahr wurde er als 13-Jähriger oberfränkischer Einzelmeister und bayerischer Meister mit der Bezirkskadermannschaft. Mit dem Bezirkskader Oberfranken holte er souverän den Titel bayerischer Meister der U14-Spieler nach Oberfranken.Seit seinem siebten Lebensjahr geht er regelmäßig kegeln. Nachdem er bereits 2016 bei der bayerischen U14-Einzelmeisterschaft in Moosburg/Isar das Finale erreicht hatte, holte er 2017 zusammen mit den besten U14-Keglern aus Oberfranken den bayerischen Meistertitel der Bezirkskadermannschaften. Justin ist nicht nur ein großes Talent und Hoffnungsträger für seinen Verein Kronacher Sportkegler, sondern ist auch ein großes Talent im Bayerischen Sportkegler- und Bowlingverband (BSKV) im Bezirk Oberfranken Als Siebenjähriger hängte er die Fußballschuhe an den Nagel und widmete sich seither leidenschaftlich dem Kegeln. Die Erfolge blieben nicht aus. Justin Moshacke kegelte eine starke Saison und erkämpfte das Startrecht über die regionalen Meisterschaften. Bei den Kreismeisterschaften Nord belegte er mit 1050 Holz Platz eins.Als oberfränkischer Vizemeister mit 1035 Holz qualifizierte er sich für die bayerischen Jugendmeisterschaften in Bamberg. Auch hier zeigte er seine Topform, treffsichere Beständigkeit und wurde mit 1062 Kegel bayerischer Jugendmeister der U14 männlich.Nun ist er in dieser Saison ganz oben und schaffte es mit 1149 Holz zum deutschen Vizemeister der Jugend U14 männlich. Auch BLSV-Kreisvorsitzender Mario Schmid freute sich über die großartige Leistung und gratulierte für den BLSV Sportkreis Kronach.