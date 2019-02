Von wegen 800 000 Dollar gewonnen

Eine scheinbar erfreuliche Nachricht über Instagram erhielt ein 59-jähriger Bewohner des Altlandkreises Bad Brückenau am letzten Wochenende. Er habe bei einer internen Lotterie eines Konzerns 800 000 Dollar gewonnen. Als sich dann noch eine Zustellfirma meldete und "Liefergebühren" in Höhe von 1500 Dollar forderte, damit der Gewinn zugesandt werden könne, machte der aufmerksame Landkreisbewohner das einzig Richtige und zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an, schreiben die Brückenauer Beamten in ihrem Pressebericht. pol