Von Video bis Wildnis

"Seit wir diese Jugendarbeit machen, haben wir keine Probleme mehr", sagt Frensdorfs Bürgermeister Jakobus Kötzner (AWL). Die Gemeinde arbeitet mit Jam (Jugendarbeitsmodell) im Bamberger Verein Iso (Innovative Sozialarbeit) zusammen. Seither habe man "die Jugendarbeit im Griff", so der Gemeindechef. Dennoch komme es vor, dass "es mal durchhängt". Bedingt durch den Generationswechsel seien die Angebote nicht immer gleich stark nachgefragt, obwohl in allen großen Ortsteilen Räumlichkeiten für den Nachwuchs vorhanden seien. Auf der Suche sei die Gemeinde allerdings nach ehrenamtlichen Jugendbeauftragten. Stefanie Zender, die das Amt lange ausübte, habe aufgehört.

Seit dem 1. Dezember 2018 ist die Stelle der Jugendpflegerin in der Gemeinde neu besetzt. Lorena Roth hat den Auftrag, die Kinder- und Jugendgruppen in der Gemeinde neu aufzubauen, betont Kötzner. In der Sitzung legte die Jugendpflegerin einen ersten Bericht über ihre Arbeit und die Pläne für die Zukunft vor.

Als Erstes hat die Jugendpflegerin die Arbeit in Frensdorf und Herrnsdorf ins Auge gefasst. Ab der zweiten März-Hälfte wird es in den beiden Orten feste Öffnungszeiten für den Kidsclub (8 bis 14 Jahre) geben: in der alten Bibliothek in Frensdorf immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr und in der Schule Herrnsdorf immer donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Dazu hat der Jugendtreff in Frensdorf immer am letzten Mittwoch im Monat von 18 bis 20 Uhr und in Herrnsdorf jeweils am letzten Donnerstag im Monat von 19 bis 21 Uhr seine Tore geöffnet. Zusätzlich gibt es einmal im Monat die "Hall of Sports" in der Turnhalle.

Seit ihrem Antritt im Dezember hat Roth eine Fackelwanderung durchgeführt, in der Vorweihnachtszeit mit den Kids gebastelt und gebacken. In diesen Tagen gab es unter Anleitung der Medienpädagogin Rahel Metzner einen Medienworkshop, bei dem ein Video gedreht wurde. Die Kids konnten sich vor oder hinter der Kamera ausprobieren.

Bedarfsanalyse steht an

Als nächstes steht für die Jugendpflegerin eine Bedarfsanalyse an. Online will sie eine Umfrage - verbunden mit einem Gewinnspiel - starten. Abgefragt werde, wann und in welchen Orten das größte Interesse an Jugendtreffs vorhanden ist, worauf die Kids Lust verspüren und welche Interessen oder Hobbys sie haben. Außerdem werde an einem Ferienprogramm für den Sommer gearbeitet.

Als "Wildnispädagogin" will Lorena Roth den Kindern auch die Natur näherbringen. Beispielsweise könnte im Garten des Jugendtreffs eine Lagerfeuerstelle gebaut werden. Auch handwerkliches Geschick, wie einen Löffel schnitzen oder eine Laubhütte bauen, soll vermittelt werden. Freuen darf sich der Frensdorfer Nachwuchs bereits auf einen Graffiti-Workshop. In den Pfingstferien wird ein Profi-Graffiti-Sprayer mit den Kids die Wände des Jugendtreffs gestalten.