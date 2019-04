Von Verdi bis Sibelius

Das Sinfonische Blasorchester Mittelfranken gastiert am kommenden Samstag, 20. April, um 19.30 Uhr im Kur- und Kongresszentrum Bad Windsheim sowie am Ostersonntag, 21. April, um 19.30 Uhr mit freundlicher Unterstützung des Musikvereins Erlangen-Büchenbach in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen.

Seit 1989 proben alljährlich circa 65 junge Musikerinnen und Musiker aus Blasorchestern und -kapellen in ganz Mittelfranken eine Woche vor Ostern mit ihren Dirigenten und einem hochkarätigen Dozententeam des Nordbayerischen Musikbundes auf Burg Hoheneck in Ipsheim und präsentieren ihr anspruchsvolles, in kürzester Zeit erarbeitetes Konzertprogramm in zwei Abschlusskonzerten. Die musikalische Leitung des Orchesters liegt in den Händen der stellvertretenden Bezirksdirigentin Corinna Nollenberger und des Gastdirigenten Philipp Kufner.

Philipp Kufner konnte in diesem Jahr bereits zum vierten Mal als Gastdirigent für das Sinfonische Blasorchester Mittelfranken gewonnen werden.

Zu hören sind Werke verschiedenster Facetten der sinfonischen Blasmusik wie die Ouvertüre zu Guiseppe Verdis Oper "Nabucco", Jean Sibelius' "Finlandia", die "Four Scottish Dances" von Malcom Arnold, Originalkompositionen für Blasorchester wie "Conzensus" des niederländischen Komponisten Jan van der Roost, das Werk "The Year of the Dragon" des Altmeisters der sinfonischen Blasmusik Philip Sparke, und ebenso für Blasorchester arrangierte Rock/Pop Musik, wie "Santana - a portrait". Mit "For a Flower" steht das Genre der Solowerke mit Orchesterbegleitung ebenfalls auf dem Programm. Das Werk für Euphonium und Blasorchester von Hermann Pallhuber wird das Sinfonische Blasorchester Mittelfranken als weltweit drittes Orchester aufführen. Solist am Euphonium ist Tobias Hauenstein.

Spenden erbeten

Konzertbeginn ist jeweils 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden zur Unterstützung der musikalischen Jugendarbeit sind erbeten. red