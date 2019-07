Der nächste Bücherbasar der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Forchheim findet am Samstag, 13. Juli, von 10 bis 14 Uhr im Bücherladen in der Bamberger Straße 10 in Forchheim statt. Das große Sortiment gespendeter Bücher ist in viele Themenbereiche sortiert. So gibt es neben Urlaubslektüre ein umfassendes Angebot an Esoterikbüchern und Klassikern. Der Bücherladen hat am Montag von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Der Erlös soll dem Familienfonds der Awo zugutekommen. red