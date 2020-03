Von Twitterkönigen und alten Tanten

Wer den Jahresrückblick der Hamburger Schauspielerin, Schreiberin und Kabarettistin Helga Siebert noch erleben möchte, hat jetzt die "letzte Gelegenheit" in Bad Staffelstein. Ein lieb gewordener Abschluss der Ultimo-Saison!

"Wortgewandt", so schrieb die Hamburger Presse, "nimmt sie in ihrem Rundumschlag politische Figuren aufs Korn." In diesem Rückblick sind es unter anderem die etablierten Parteien mit ihren Wahl-Nachwehen, eine Kanzlerin auf dem Rückzug, eine glücklose, blasse und völlig überforderte AKK, eine abgewrackte Tante SPD, die im weichen Wasser herumwabert die Rechten auf dem Vormarsch, nicht nur bei uns im Lande. Und dann ist da noch der amerikanische Trumpel, ein "Twitterkönig", der die Welt gezielt aus den Angeln hebt. Dabei gibt es sie doch: die künstliche Intelligenz! Wie erfrischend ist dann auch noch Nachbarin Hertha, eine Frau, die immer gerne alles auf den allerletzten Punkt bringt. Ein Jahr voller Themen, gesichtet, ausgewählt und bearbeitet von Helga Siebert.

Der Jahresrückblick der Hamburger Kabarettistin ist immer ein sprachliches, inhaltliches und auch ein spielerisches Highlight, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Termin ist am Donnerstag, 19. März, um 20 Uhr im Stadtcafé Bad Staffelstein, Bahnhofstraße 23; Kartenvorbestellung unter Telefon 09573/340461. red