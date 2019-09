Von SUV in den Graben abgedrängt

Mit ihrem Citroën landete am Montag um 10.30 Uhr eine 37-Jährige aus Grub am Forst am Bausenberg im Straßengraben. Die Frau war mit ihrem Auto von Rögen in Richtung Coburg unterwegs. Unmittelbar hinter ihr fuhr ein weißer SUV, dessen Fahrer es offensichtlich sehr eilig hatte. Jedenfalls fuhr er sehr nahe auf den Citroën auf. Dadurch brachte er die 37-Jährige derart in Bedrängnis, dass sie mit ihrem Wagen zunächst ins Bankett und anschließend ins Schleudern geriet. Letztlich kam das Auto auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einem Hang zum Stehen. Es war derart stark beschädigt, dass es von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Fahrer des weißen SUV machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09561/645209 zu melden.