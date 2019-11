Von Straßen und Wegen

Der Gemeinderat Harsdorf hält seine nächste Sitzung am morgigen Dienstag um 19 Uhr in der Gemeindekanzlei. Auf der Agenda stehen Bauangelegenheiten, die Jahresrechnung 2018, das Ile-Projekt "Kernwegenetz" sowie Berichte über aktuelle Straßenbauprojekte. Die Hausnummernzuteilung im Baugebiet Zettmeisel-Nordwest, die Teilnahme am Wettbewerb "Gütesiegel Heimatdorf", die Wahlhelferentschädigung für die Kommunalwahlen und die Änderung der Berufung des stellvertretenden Gemeindewahlleiters sind weitere Punkte. red