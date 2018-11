Von Straße abgekommen

Die witterungsbedingten Straßenverhältnisse hatte ein 52-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus dem Kulmbacher Oberland am Montagabend unterschätzt. Er war auf der Staatsstraße von Schlockenau in Richtung Grafengehaig unterwegs, als er kurz vor Eppenreuth aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit bei glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr er eine Abweisbake. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3100 Euro. pol