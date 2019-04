Von starkem Zusammenhalt geprägt

Mit dem Marsch "Gruß an Würzburg", der wohl insbesondere an die aus Unterfranken stammende Festrednerin, Landtagspräsidentin a.D. Barbara Stamm, gerichtet war, wurden in der Laimbachhalle die illustren Gratulanten von den Geracher Musikanten begrüßt. Groß war die Freude des Geracher Ortsverbands-Vorstehers und Zweiten Bürgermeisters Thomas Motschenbacher, als er die CSU-Abgeordneten aus Berlin (Emmi Zeulner und Thomas Silberhorn), München (Holger Dremel) und dem Landkreis Bamberg (Landrat Johann Kalb und Stellvertreter Rüdiger Gerst) sowie zahlreiche weitere Ehrengäste begrüßen konnte.

Altbürgermeister Gunther Stegner, neben Anton Huber eines der beiden noch lebenden CSU-Mitglieder, welche an der Gründungsveranstaltung am 16. März 1969 im Gasthaus Ockein teilgenommen hatten, kam die Aufgabe zu, an die Ereignisse der letzten 50 Jahre zu erinnern. Damals gehörte Gerach noch dem Altlandkreis Ebern und somit dem Bezirk Unterfranken an. Die Idee, einen CSU-Ortsverband zu gründen, wurde von 13 tatkräftigen Männern und mit Unterstützung des Landtagsabgeordneten Gustav Wölfel (Stimmkreis Bad Kissingen) sowie dem CSU-Kreisvorsitzenden Erich Weber aus Ebern umgesetzt. Die Leitung übernahmen August Dürrbeck (bis 1971), Erwin Funk (bis 1972), Hilmar Gröger (bis 2001 - "ganze 29 Jahre!"), Gerhard Wölflein (bis 2009) und ab diesem Zeitpunkt Thomas Motschenbacher.

Zwischen 1966 und 2008 stellte die CSU auch die Mehrzahl der Gemeinderäte. Erwin Funk stand der Gemeinde sogar 30 Jahre als Bürgermeister vor, Werner Meunzel war 18 Jahre lang Zweiter Bürgermeister und Stegner selbst arbeitete sich seit 1984 nach und nach auf dem Stellvertreter-Posten nach vorne, um dann selbst von 1996 bis 2008 der Gemeinde vorzustehen. Aktuell werden von Thomas Motschenbacher (Zweiter) und Michaela Batz (Dritter) die Vertretung des Ersten Bürgermeisters Ellner übernommen.

Im Namen der Ehrengäste lobte Kreisverbandsvorsitzender und Staatssekretär Thomas Silberhorn den Ortsverband als "pflegeleicht", der einen starken Zusammenhalt aufweise. Diesen müsse man auch in Europa halten, wofür sich die CSU als Volkspartei in starken Parlamenten einsetzen und mit starken Abgeordneten engagieren werde. In diesem lebens- und liebenswerten Ort, der Zukunft habe, stünden die Menschen im Mittelpunkt.

MdL Holger Dremel wollte die Chance nutzen, sich für die Unterstützung aus Gerach während des Wahlkampfes zu bedanken und gratulierte dem Ortsverband zu seiner "Goldenen Hochzeit". Die Glückwünsche von Bürgermeister Gerhard Ellner (SPD) gingen an alle Frauen und Männer, die sich in einer Partei engagieren, ihnen müsse Respekt gezollt werden, denn sie seien Träger der Politik und somit der Demokratie.

An die Ereignisse vor 50 Jahren - 1969 - erinnerte die stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende Gabriele Rögner vom Patenverein Ebern, und zwar an die Gründungsväter Erich Weber und an Ullrich (Ulli) Süppel, der zunächst in der JU, später für die CSU sehr aktiv war. Dabei müsse es schmerzlich gewesen sein, sich von den alten gewohnten Strukturen des Altlandkreises zu lösen, doch habe man sich in Oberfranken tapfer geschlagen, so dass aus dem Geracher Verband "echt etwas geworden ist"; darauf dürfe man stolz sein.

Als Höhepunkt trat Landtagspräsidentin a. D. Barbara Stamm ans Rednerpult. Sie schwelgte in Erinnerungen, denn auch sie sei jetzt 50 Jahre in der CSU und die Kommunalpolitik sei das Herzstück, der Gemeinderat steht für die Entwicklung von Heimat und Persönlichkeit. Zu Beginn ihrer politischen Tätigkeit erfolgten die ersten Schritte der Globalisierung. Die Arbeitslosigkeit, die wir heute aufgrund der Vollbeschäftigung nicht kennen, war ein großes Thema. Heute habe sich der Erfolg bei Unternehmen und beim Mittelstand durchgesetzt. Die Basis müsse für die jungen Generationen in den Schulen, in den Familien und im Ehrenamt gelegt werden, damit sie sich ihrer Wurzeln erinnern.

Es folgten zahlreiche Ehrungen, wobei die Gründungsmitglieder Anton Huber und Gunther Stegner zugleich zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Adelheid Waschka