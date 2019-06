Ein Unfall ereignete sich am späten Montagabend bei Spitzeichen. Eine 75-Jährige war von Trebgast kommend in Richtung Heinersreuth unterwegs, als sie durch die tief stehende Sonne so geblendet wurde, dass sie von der Straße abkam und mit ihrem Auto im Straßengraben landete. Die Rentnerin wurde mit dem Verdacht eines HWS-Traumas ins Klinikum Kulmbach gebracht. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. pol