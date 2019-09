Die Neugründung einer Skoliose-Selbsthilfegruppe ist geplant. Das erste Treffen der neuen Selbsthilfegruppe für Menschen, die von Skoliose betroffen sind, findet am Donnerstag, 26. September, um 18.30 Uhr in den Selbsthilferäumen der Neustadter Straße 3 statt. Wer sich für diese Gruppe interessiert, kann direkt zum Gruppentreffen kommen oder Informationen bei der Kontaktstelle Selbsthilfe unter der Telefonnummer 09561/89-1576 oder per E-Mail an selbsthilfe@coburg.de erhalten. red