Von Seenotrettung bis zur Römerbrieflesung

Das neue Programm der Evangelischen Erwachsenenbildung Bamberg (EEb Bamberg) liegt druckfrisch vor. Seenotrettung ist eines der Themen, genauso wie Elektromobilität oder eine Veranstaltungsreihe, die den Theologen Karl Barth in den unterschiedlichsten Formaten in den Blick nimmt. Dabei holen die Organisatoren auch hochkarätige Referenten nach Bamberg: Jochen Bittner, Zeit-Redakteur und Journalist, spricht am 17. Oktober "Zur Sache Deutschland". Am 15. November erzählt Susanne Koelbl, Auslandsreporterin des Spiegel, von "Zwölf Wochen in Riad. Wohin wird sich Saudi-Arabien entwickeln?".

Doch nicht nur Vorträge bietet die EEb Bamberg allen Interessierten: Seminare zur Gewaltfreien Kommunikation, ein interkulturelles Theaterprojekt, fränkische Tänze oder auch das Fahrradkino dürfen entdeckt werden. Viele der Angebote sind Kooperationen mit anderen Trägern und Institutionen, ohne die diese Programmvielfalt nicht möglich wäre. Deshalb finden die Veranstaltungen auch an den unterschiedlichsten Orten statt, berichten die Initiatoren. Das aktuelle Programm und alle Informationen rund um die EEb Bamberg finden sich im Internet unter www. eeb-bamberg.de.

Der erste Termin des Herbst-Winter-Programms ist der Vortrag von Jochen Bittner am Donnerstag mit dem Titel "Zur Sache Deutschland. Was die zerstrittene Republik wieder eint". Beginn ist um 19.30 Uhr im Stephanshof, Stephansplatz 5, in Bamberg. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Der im gedruckten Programm für den 10. Oktober angekündigte Vortrag zur Seenotrettung musste verschoben werden und findet nun am 7. November statt. red