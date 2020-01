Von Schmunzeln bis Kopfschütteln

Zwei Mohnschnecken für 2,20 Euro. Ein Kaffee und ein Butterhörnchen für 2,95 Euro. Zwei Laugenstangen für einen Euro. Kassenbons mit Kleinstbeträgen wie diesen häufen sich am Donnerstag in der Bäckerei-Filiale Oesterlein. "Wir benutzen sie als Schmierpapier", versucht Verkäuferin Erika Graf noch, dem ganzen Zettel-Wahnsinn etwas Positives abzugewinnen. "Aber so viele brauchen wir gar nicht."

Doch Gesetz ist Gesetz - und das besagt, dass Händler seit dem 1. Januar 2020 für jeden Kauf zwingend einen Kassenbon ausstellen müssen. Also drucken die Bäckereifachverkäuferinnen pflichtbewusst jeden Kassenbon aus und legen ihn auf den Verkaufstresen. "Wenn es hoch kommt, haben vielleicht fünf Prozent der Kunden heute den Beleg mitgenommen", berichtet Graf. Den unliebsamen Rest sammeln die 57-Jährige und ihre Kolleginnen in einer Plastikschüssel.

"Weil das ja Thermopapier ist, müssen wir die ganzen Zettel im Restmüll entsorgen", erklärt Graf weiter. Die Reaktion der Kunden reiche von amüsiertem Schmunzeln bis zu unbegreiflichem Kopfschütteln. Wer jetzt noch lacht, dem wird der Spaß wohl spätestens bei der nächsten Preiserhöhung vergehen. "Über kurz oder lang werden die Händler die zusätzlichen Kosten auf den Kunden umlegen", befürchtet die Bäckerei-Mitarbeiterin.

"Der größte Blödsinn"

"Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe." Ingrid Nadler vom gleichnamigen Kronacher Kerzenhaus findet für die Auswüchse des neuen Kassengesetzes deutliche Worte. Ihre etwa zehn Jahre alte Kasse druckt jede Transaktion auf eine sogenannte Journalrolle. "Es ist ja sowieso alles in der Kasse dokumentiert", erklärt Nadler. Nur, wenn die 79-Jährige eine zusätzliche Taste drückt, druckt die Kasse einen Beleg für den Kunden aus.

Diese Taste muss Nadler nun jedoch auch drücken, wenn besagter Kunde den Bon gar nicht haben will. Die Meinung ihrer Kunden sei eindeutig: Den ganzen Tag habe sie Sätze wie ,So ein Schmarrn‘ oder ,Behalt den bloß‘ zu hören bekommen.

Kein einziger Kunde habe am Donnerstag einen Beleg gewollt. "Wieso soll ich dann h einen ausdrucken?", fragt Nadler angesichts Beträgen von zehn Cent für eine Schachtel Streichhölzer oder einem Ei für 30 Cent.

Das wollte der Fränkische Tag auch beim Bundesfinanzministerium erfragen, das die Bonpflicht als Bestandteil des Gesetzes zum Schutz vor Manipulation an digitalen Geldaufzeichnungen bereits Ende 2016 auf den Weg gebracht hat. "Jeder Beleg, der der Finanzbehörde durch Testkäufe oder Überprüfung von Händlern zur Verfügung steht, kann zum Abgleich mit den Kassendaten im Falle einer Kassen-Nachschau oder einer Außenprüfung verwendet werden", erklärt die Pressestelle auf Nachfrage. "Die Belegausgabe dient der Transparenzstärkung und einer effizienten Überprüfung der Belege durch die Finanzverwaltung." An der Kasse vorbei getätigte Umsätze sollen somit sofort erkennbar sein, da in diesen Fällen kein Beleg ausgegeben würde. "Mit dieser Transparenz wird der Steuerhinterziehung entgegengewirkt", heißt es weiter.

Unfair gegenüber Händlern

Doch nicht nur der Sinn und Zweck hinter der "Bonpflicht" lässt den gemeinen Bürger ratlos zurück. "Als ob der Streit über die Belegausgabepflicht nicht schon Konfliktstoff genug wäre, setzt das Finanzministerium noch eins drauf und will eigenmächtig ältere Registrierkassen nicht mehr anerkennen", kritisiert der Unions-Obmann im Bundestagsfinanzausschuss, Hans Michelbach, die - aus seiner Sicht - Unfairness gegenüber kleinen Betrieben. "Das führt vor allem für kleinere Betriebe zu weitreichenden Folgen."

Im schlimmsten Fall müsse ein Händler zwei neue Kassen in einem Jahr anschaffen: zunächst eine nach aktuellem Standard zum Jahresbeginn und in den folgenden neun Monaten des Jahres eine weitere, die die künftigen Sicherheitsmerkmale gegen Manipulation erfüllt. Die Betriebe für eine Situation in Haftung zu nehmen, die sie nicht zu verantworten haben, sei "unsäglich". Der Christdemokrat schließt sich der Mittelstands- und Wirtschaftsunion an und fordert Finanzminister Olaf Scholz auf, ältere Registrierkassen für einen Übergangszeitraum wieder zuzulassen.

Während die meisten örtlichen Händler unter dem neuen Kassengesetz ächzen, gibt es ein paar wenige Ausnahmen, die der bürokratische Wirrwarr nicht betrifft. Dazu zählt die Reinigung Simon. "Wir drucken schon immer zwei Belege aus", berichtet Verkäuferin Iris Neumann. "Der eine wird vor der Reinigung an die Kleidung geheftet, den anderen bekommt der Kunde als Abholschein." Weil die an die Kleidung gehefteten Bons waschmaschinenfest sein müssen, sind sie außerdem nicht aus Thermopapier, sondern können über das Altpapier entsorgt werden. "Da haben wir diesmal wirklich Glück", freut sich die 58-Jährige. "Für die anderen Betriebe ist das schon ein enormer Aufwand."