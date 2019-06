Von Sagen und Geistern

Zu zwei Themenführungen rund um den Baumwipfelpfad bei Ebrach laden die bayerischen Staatsforsten ein. "Sagen rund um den Steigerwald" können Interessierte am Freitag, 21. Juni, ab 17 Uhr kennenlernen. Schaurig schöne Sagen und Waldgeister erwarten die Teilnehmer bei einer spannenden Reise in die Vergangenheit. Mit der Themenführung für Familien "Was wären Märchen ohne den Wald" beginnt am Samstag, 22. Juni, um 16 Uhr eine Reise zurück in die Zeit der heimeligen Nächte. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Um Anmeldung unter Telefon 09553/98980102 wird gebeten. red