Von Risiken und Nebenwirkungen

Michael Wehner u. Michael Memmel Über 13 Jahre unter Oberbürgermeister Andreas Starke waren kein hohler Fiebertraum. Nein, im Gegenteil! Es ist viel Reales passiert. Starke hat am Patienten Bamberg eifrig herumgedoktert, hier ein paar Arzneien verteilt, dort bei Schönheits-OPs durchgegriffen, schmerzhafte Amputationen weitgehend vermieden. So durchlief die Stadt eine große Verwandlung - teilweise auch trotz der verschriebenen Medikation vom Oberarzt.

Ähnliche Probleme, die ein Stadtoberhaupt nur diagnostizieren und kaum heilen kann, warten auf Starke oder seinen Bezwinger auch in der nächsten Amtsperiode von 2020 bis 2026. Für manche dieser Risiken gibt es schon Symptome: Erstens drohen wegen des Bahnausbaus jahrelange Sperrungen und mürrische Bürger auf Grund der chaotischen Verkehrssituation. Zweitens könnte sich die Wohnungsnot in der Welterbestadt weiter verschärfen. Drittens gibt es keine Sicherheit, dass das Ankerzentrum nicht länger besteht, als den Bambergern in Aussicht gestellt - das entscheiden vor allem die Chefärzte vom Freistaat. Viertens könnte die Krise der Automobilindustrie auch Bamberg mit seiner starken Orientierung auf Zulieferer treffen. Die Einnahmen durch Gewerbesteuern sind bereits eingebrochen.

Angesichts dieser Risiken erscheinen eine höchstwahrscheinlich schwierige Mehrheitsfindung im neuen Stadtrat und ein Einzug der AfD ins städtische Parlament eher wie harmlose Nebenwirkungen. Die richtigen Medikamente für alle Beschwerden zu finden wird jedem Mediziner schwer fallen. Erfahrung könnte dabei helfen, aber auch Mut, etwas Neues auszuprobieren. Unbedingt helfen werden auch künftig starke Nerven!