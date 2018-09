Von QR-Code bis Schnitzeljagd

Neue Medien und eigene Geräte neu kennenlernen, diese Möglichkeit hatten zwölf Jungen im Alter von elf bis 13 Jahren im Jugendheim des evangelischen Dekanates Gräfenberg in Kappel. Unter Anleitung von Betreuern des Kreisjugendrings Forchheim setzten sie sich mit unterschiedlichen elektronischen Geräten auseinander.

Smartphones sind das am meisten verbreitetste digitale Medium unter Jugendlichen. Laut einer Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest von 2017 besitzen 97 Prozent der Jungen und Mädchen im Alter von zwölf nis 19 Jahren ein Smartphone. Was man alles mit den Multifunktionsgeräten so anstellen kann, das sollten auch die Jungen erfahren, die sich in die Welt der Medien stürzen wollten.

So wurde die bei allen Smartphones eingebaute Kamera bei einer Partie "Fotostrike" benötigt, bei der man versucht, die Spieler des gegnerischen Teams zu fotografieren. Ebenso wurden verschiedene Apps ausprobiert, die den Jungs noch nicht bekannt waren, wie der "QR-Code Scanner", das Spiel "Draw your game", bei dem man seine eigene Jump´n´Run-Spielwelt erstellt oder eine Stop Motion-App, mit der jeder zum Regisseur und Kameramann eines Trickfilmes wird.

Um die Zeit im Freien auch mit Medien zu nutzen, haben die Jungs ihre eigenen Geocaches erstellt und sich auf eine digitale Schnitzeljagd begeben. eb