Von Punk bis Hardcore

Mit den Amerikanern von "Stick To Your Guns" konnte wohl einer der momentan angesagtesten und sympathischsten Pfeiler der Hardcore-Szene an die Rauhe Ebrach geladen werden. Punkrock mit Herz und Hirn", stand 1997 auf den allerersten Tourpostern von "ZSK". Der Spruch passt auch 20 Jahre nach der Bandgründung noch genau.Ein besonderes Highlight wird einer der äußerst rar gesäten Auftritte der großartigen "Cancer Bats" aus Toronto auf der Krach am Bach Bühne sein."Egotronic" sowie "Neonschwarz" zählen insgeheim wohl zu den derzeit angesagtesten deutschen Live-Acts."Rantanplan" sind ein Fixpunkt des Underground, auf den man sich stets verlassen kann."What We Feel" aus Moskau zählen zu den bedeutendsten Bands der politischen Hardcore Szene Osteuropas und liefern den Soundtrack zu deren antifaschistischem Widerstand.Der Secret Act am Samstagabend wird erst preisgegeben, wenn die Band auf der Festivalbühne steht."Acidez" sind eine mexikanische Streetpunk-Band und es gibt wohl keinen Iro-Träger, der ihrer Musik nicht frönt. Mit energiegeladenen, wütenden Liveshows haben sich "Svetlanas" bereits über den ganzen Globus gespielt. "Decibelles" aus Lyon liegen mit ihrer Musik zwischen den Genre-Grenzen.Für einen weiteren Punk und Rock Einschlag auf dem Festival werden "Amen 81", "fckr", "Mann kackt sich in die Hose", "Akne Kid Joe" und "Sumosluts" sorgen. Eröffnen werden das diesjährige Festival am Freitag, 13. Juli, um 16.45 Uhr die Jungs von "Lions From Alaska".Etabliert hat sich seit einigen Jahren die zweite Bühne im Barzelt. Einen Höhepunkt stellt dort mit Sicherheit der Auftritt der Live-Karaoke Band "PIY-Punkrock Karaoke" dar.Zum Weißwurstfrühschoppen am Samstagmorgen spielt "Jackl & die Bierpressen" auf. Der Campingplatz ist am Donnerstag, 12. Juli, ab 18 Uhr geöffnet.Infos und Tickets unter krachambachfestival.de Beginn ist am Freitag um 16.45 Uhr (Einlass 15.45 Uhr), am Samstag um 10 Uhr (Einlass 9.30 Uhr).