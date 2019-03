"Die Fränkische Schweiz - Von Pottenstein bis Schloss Seehof" heißt eine Veranstaltung in der KEB - Katholischen Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg. Der Vortrag beleuchtet die Kunst-, Kultur- und Landschaftsgeschichte der Nördlichen Fränkischen Schweiz. Die Reise geht vom Püttlachtal durch das Ailsbachtal nach Sanspareil, weiter über Heiligenstadt bis zum Schloss Seehof bei Memmelsdorf. Der Vortrag mit Lore Kleemann findet am Donnerstag, 7. März, um 15 Uhr im Ottoheim, Ottostraße 10 in Bamberg statt. Eingeladen sind alle Interessierten. Information bei der KEB Bamberg, Heinrichsdamm 32, unter Telefon 0951/9230670 oder per E-Mail an kath.bildung-ba@t-online.de. red