Von Polka bis Elvis

In der Reihe "Blasmusik am Sonntagabend" findet am Sonntag, 3. November, ein Konzert der Blaskapelle Ebenhausen statt. Unter der Leitung von Isabell Schmitt tritt die Kapelle ab 19.30 Uhr in der Wandelhalle auf. Im Programm stehen Polkas, Märsche, Walzer aus der böhmischen Blasmusik sowie das Klezmerstück "Solo für Klarinette und Blasorchester" von Helmut Eisel mit Isabell Schmitt als Solistin und die Komposition "Hindenburg" von Michael Geisler. Zuhörer können sich zudem auf Lieder von "Elvis in Concert" im Arrangement von Peter Kleine-Schaars oder auf "Wind of Change" von den Scorpions freuen. Tickets: Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44, E-Mail ( kissingen-ticket@badkissingen.de ) und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung. Foto: Jessica Weis