Von Personalsorgen geplagt

Groß war der Ärger am vergangenen Spieltag bei den beiden Kronacher Bezirksligisten. Der FC Mitwitz vergeigte zu Hause gegen den TSV Ebensfeld eine 2:0-Pausenführung. In der Nachspielzeit kassierte die Elf von Spielertrainer Johannes Müller den entscheidenden Treffer zur 2:3-Kerwa-Niederlage. Ein harter Schlag für das Mitwitzer Selbstvertrauen, das sie im heutigen Auswärtsspiel beim TSV Mönchröden dringen gebrauchen könnten (16 Uhr).

Selbstbewusst präsentierten sich die Spieler des ASV Kleintettau in dieser Saison zwar stets, zu einem Sieg hat es bisher jedoch nicht gereicht. Sieben Punkte beträgt nach acht Spieltagen bereits der Rückstand aufs rettende Ufer. Auch gegen das Topteam aus Frohnlach versteckte sich der Aufsteiger am Wochenende nicht, ging jedoch mit 1:6 unter. Der Druck wächst also auf die Mannschaft vor dem Spiel bei der SpVgg Ebing (Sonntag, 15 Uhr). SpVgg Ebing - ASV Kleintettau

Der Knackpunkt im Spiel gegen den VfL Frohnlach war wohl die umstrittene Gelb-Rote Karte für ASV-Stürmer Omar Gassama. Diese hat sogar noch ein Nachspiel, denn der 20-Jährige wurde für ein Spiel gesperrt, da er den Schiedsrichter beleidigt haben soll. "Omar ist knapp zwei Jahre in Deutschland und er soll einen Satz gesagt haben, der aus Sprachgründen schon von der Länge her gar nicht möglich sein kann", stellt ASV-Trainer Christian Häusler den Vorfall in Frage. Zumal die Unparteiischen mittlerweile besonders empfindlich reagieren würden, "durch unsere teils hohe Anzahl von berechtigten Gelb-Roten Karten", wie Häusler betont (insgesamt acht).

Dennoch möchte er die Schuld für die Misere nicht bei den Schiedsrichtern suchen: "Insgesamt lässt sich leider konstatieren, dass wir sportlich noch lange nicht in der Bezirksliga angekommen sind." Dafür gibt es für den ASV (18. Platz/2 Punkte) gegen die SpVgg Ebing die nächste Chance. "Ebing ist eine kompakte Mannschaft, die sich für uns als Wundertüte präsentiert."

Der Tabellen-11. (10 Punkte) startete mit drei Niederlagen in die Saison. Erst der überraschende 3:0-Erfolg beim FC Mitwitz brachte das Team aus dem Landkreis Bamberg in die Spur. Es folgten zwei Siege gegen Oberhaid und in Meeder (5:2, 4:0). In Merkendorf setzte es aber eine 1:5-Pleite und in Unterleiterbach reichte es nur zu einem 2:2. "Ich hoffe, dass wir uns in Ebing gut aus der Affäre ziehen können und etwas mitnehmen", sagt Häusler, dem mit Manuel Fröba, Koscinski, Pflügner, Wisniewski und Wagner einige Spieler fehlen. dob ASV Kleintettau: Möller - Martin, Ciesielski, Böhnlein, Jungkunz, Wilhelm, Nguyen, Kostewicz, Lukaszewski, Iskender, Schindhelm, N. Fröba, N. Kaufmann, F. Kaufmann. Es fehlen: M. Fröba, Koscinski, Pflügner (alle verletzt), Wisniewski (privat), Gassamar (gesperrt), Wagner (beruflich verhindert). TSV Mönchröden - FC Mitwitz

Die Mitwitzer müssen die herbe Niederlage vom Sonntag schnell verdauen, denn mit dem TSV Mönchröden (3./14) wartet einer der Aufstiegsaspiranten auf die Steinachtaler. "Ebensfeld hat uns die Kerwa ganz schön versaut", sagt Spielleiter Harald Weißbrodt rückblickend. Der FCM (8./12) schwankt in dieser Saison zwischen Himmel und Hölle. Mal gelingen überzeugende Erfolge wie in Breitengüßbach (4:1) und gegen den Tabellenführer TSV Schammelsdorf (2:0), mal setzt es überraschende Pleiten, wie gegen Ebing (0:3) und Ebensfeld (2:3). Für den Spielleiter ist das unerklärlich: "Wir haben einfach keine Konstanz."

Vor der Partie gegen die "Mönche" gibt er seiner Mannschaft die Außenseiterrolle. "Sie sind gut drauf, aber nicht unschlagbar. Ihre jungen Spieler wollen Fußball spielen. Wenn du sie ins Spiel kommen lässt, gehst du unter, deswegen muss man ihnen weh tun", gibt der Spielleiter die Marschroute aus. Dazu hat der TSV mit Lukas Köhn den besten Torjäger der Liga mit 13 Treffern und konnte mit dem knappen 3:2-Sieg bei der DJK Bamberg II Selbstvertrauen tanken. Beim FCM hingegen werden mit Spielertrainer Johannes Müller, Luis Langbein und Johannes Schmidt drei Spieler aus privaten Gründen fehlen. dob FC Mitwitz: Winterstein, Braunersreuther - C. Müller, Hofmann, St. Müller, Engel, Föhrweiser, Riedel, Kleylein, Fröba, Wrzyciel. Fraglich: Maurer. Es fehlen: J. Müller, Langbein, Schmidt. SV Würgau - VfL Frohnlach Tabellenvorletzter gegen Zweiten: Was nach einer Partie mit überschaubarer Spannung klingt, könnte am Sonntag um 15 Uhr in Würgau durchaus interessant werden. Grund sind die personellen Sorgen, die Frohnlachs Spielertrainer Bastian Renk plagen. Urlaubs- und verletzungsbedingt stehen ihm acht Akteure nicht zur Verfügung. "Es wird extrem schwer, aber egal, wer am Ende aufläuft, wenn wir elf Mann zusammenkriegen, müssen und werden wir das Spiel machen", gibt sich Renk trotz der Ausfälle selbstbewusst. "Wenn wir vorne dabei bleiben wollen, müssen wir einfach gegen Mannschaften aus der hinteren Region drei Punkte holen." mg VfL Frohnlach: Jauch, Pfister - Simitci, Oppel, Friedlein, Maad, Schalk, Rödel, Hartmann, Lauerbach, Renk, Weinreich, Pflaum - Es fehlen: E. Sener, E. Özdemir, Beetz, Y. Teuchert, Rebhan, Göhring (verhindert), T. Özdemir, Graf (verletzt).