Von Nairobi bis Kapstadt

Afrika von Nord nach Süd in 253 Tagen und über 34 000 Kilometer unterwegs: Diesen Traum haben die Forchheimer Heinz Schwarz und Ehefrau Waltraud 2016 und 2017 verwirklicht. Sie haben den Schwarzen Kontinent von Kairo bis Kapstadt auf dem Landweg mit dem eigenen Fahrzeug durchreist. Der erste Teil ihres Reiseberichts in Form einer Multivision hat viele Zuschauer begeistert. Den zweiten Teil der Reise startete das Ehepaar am 1. Juni 2017 nach der Regenzeit in Nairobi. Stationen waren Uganda, Ruanda, Tansania, Sansibar, Malawi, Sambia, Simbabwe, Botswana, Namibia und Südafrika. Den zweiten Teil des Reiseberichts zeigen Heinz Schwarz und Waltraud Mose-Schwarz am Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Stadtbücherei Forchheim, Spitalstraße 3; Eintritt 8 Euro, Vorverkauf in der Stadtbücherei. Foto: Heinz Schwarz