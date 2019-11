Von Mut und Vertrauen

Am Samstag, 30. November, findet von 10 bis 13.30 Uhr in der Stadtbücherei Bamberg die Vorführung des Kinderkinos "Ooops! Die Arche ist weg" statt. Das medienpädagogische Angebot für Kinder von sechs bis neun Jahren vereint Film und Kreatives miteinander. Durch den Film und die anschließenden Workshops setzen sich die Teilnehmer auf kindgerechte Weise mit dem Thema Freundschaft, Mut und Vertrauen auseinander. Anmeldung in der Medienzentrale Bamberg unter Telefon 0951/5022330. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red