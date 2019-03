Von Musicalhits bis Rock

Der Musikverein 1864 Neukenroth lädt zu seinem beliebten Frühlingskonzert am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) erstmals in die Zecherhalle ein. "Die vergangenen Konzerte im Pfarrzentrum waren zwar aufgrund der Platzverhältnisse gemütlich, jedoch musste man auch immer Kompromisse eingehen", sagten Vorsitzender Julian Kaim und Dirigent Roman Steiger. Die Zecherhalle biete für eine solche Veranstaltung einen idealen Rahmen. Für beste Sicht- und Tonverhältnisse hat man sich für eine bequeme Konzertbestuhlung entschieden, wobei vor und nach dem Konzert sowie in der Pause wie gewohnt für Verpflegung gesorgt wird.

Akribische Vorbereitung

Die Musiker bereiten sich seit Dezember akribisch auf dieses Konzert vor. So wurde auch in der Reitscher Schule im Vorfeld ein Satzprobentag mit externen Dozenten abgehalten. Das Programm, erklärte Roman Steiger, sei sehr publikumsfreundlich gehalten. Außerdem brächten die Akteure ein hohes Maß an Spielfreude für die Stücke mit, so dass der Funke auf das Publikum mit Sicherheit überspringen dürfte.

Von den Musicalhits aus "König der Löwen" und "Hercules" über "Music was my first love" von John Miles spannt man den Bogen zu Hits aus den 80er Jahren wie zum Beispiel "Skandal im Sperrbezirk", "Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)", "1000 und eine Nacht", "Sternenhimmel" und "Rock Me Amadeus", was aller Erwartung nach die Zuhörer zum Mitsingen animiert. Außerdem entführt man mit dem modern angehauchten und atemberaubenden Konzertwerk "A journey to Riva" die Zuhörer an den Nordzipfel des Gardasees in Italien.

Wie alle Jahre wird sich auch wieder ein Solist vorstellen, diesmal Max Männlein am Xylophon mit dem bekannten Galopp "Erinnerung an Zirkus Renz". Die Moderation bei der Veranstaltung wird Roman Steiger übernehmen.

Ein weiterer Höhepunkt wird das Nachwuchsorchester "Die Blechvögel" sein, das erstmals unter der Leitung von Maximilian Knauer sein Können unter Beweis stellen wird. Dieses Orchester dient künftig als Bindeglied zwischen den "Pimpfonikern" und dem "Großen Orchester". Die Musiker freuen sich schon sehr auf einen tollen gemeinsamen Konzertabend.

Eintritt kostet sieben Euro

Karten gibt es an der Abendkasse für sieben Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt.