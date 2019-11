Am Mittwoch, 6. November, kommt der frühere Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer (Würzburg) in das Erzählcafé des Juliusspitals nach Münnerstadt. Ab 14.30 Uhr lautet sein Thema "Von München in das schöne Unterfranken". Auch nach seiner Amtszeit blieb er in Unterfranken sesshaft. Der Nachmittag beginnt um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen. maa