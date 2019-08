Von Meerschweinchen-Rennen bis Minigolf

Die Gründung des Gartenhobbyvereins jährt sich heuer zum 40. Mal. Gefeiert wird in Verbindung mit einem Adventsabend am 5. Dezember, um 18 Uhr im Saal des katholischen Pfarrheims Sankt Kilian. Darauf einigten sich Vorstand und Ausschuss bei ihrer Sommersitzung.

Aber auch schon vor dem Jubiläum ist bei den Gartenfreunden einiges los. So gedenken sie am Sonntag, 1. September, in einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Geburt ihrer verstorbenen Mitglieder. Gleich mit mehreren Aktionen sind die Hobbygärtner beim 40. Altenkunstadter Straßenfest am Samstag, 7. September, im Bereich der Theodor-Heuss-Straße und der Gerbergasse vertreten. Auf spannende Meerschweinchenrennen dürfen sich die Kinder freuen. Ihnen winken schöne Sachpreise. Den Erwachsenen kredenzen die Gartenfreunde Obstliköre und -schnäpse. Mitglieder und Freunde, die den Hobbygärtnern zu diesem Zweck selbst gemachte, fruchtige Spirituosen zur Verfügung stellen würden, setzen sich möglichst bald mit Vorsitzendem Norbert Kerling, Telefon 09572/9327, in Verbindung.

Zum Schloss Weingartsgreuth in Wachenroth/Mittelfranken, dem Schauplatz des großen Herbstmarkts "Faszination Garten", führt ein Ausflug am 29. September. In der romantisch-barocken Anlage präsentieren rund 130 Aussteller in märchenhaftem Ambiente Schönes, Nützliches und Ausgefallenes rund um das Thema "Garten".

Ein Minigolfturnier richtet der Gartenhobbyverein am 25. Oktober um 18 Uhr auf der Anlage in Burgkunstadt aus. Auch hierbei gibt es Preise zu gewinnen. Ein vorweihnachtlicher Bastelabend ist für den 28. November geplant. Mit einer Winterwanderung durch heimatliche Gefilde starten die Gartenfreunde im Januar ins neue Jahr.

Beim großen Kinderfasching der Altenkunstadter Ortsvereine am 25. Februar in der Kordigasthalle sorgen sie für das leibliche Wohl der jungen Narren. Bilder vom viertägigen Jahresausflug nach Holland werden bei der Hauptversammlung am 27. Februar gezeigt. bkl