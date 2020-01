Von Meeder nach Einberg

Bastian Bauer, aktuell Trainer des TSV Meeder, wird ab der neuen Saison Nachfolger von Thomas Schulz als Coach beim VfB Einberg. Damit wechselt der momentane Spitzenreiter-Trainer der höchsten Liga des Spielkreises zum Tabellenfünften.

Wie der VfB Einberg bereits vor einigen Wochen mitteilte, stellt Thomas Schulz nach der laufenden Spielzeit sein Traineramt beim VfB Einberg freiwillig zur Verfügung und übernimmt andere Aufgaben im Verein. Sein Nachfolger als Coach und Sportlicher Leiter wird Bastian Bauer, der zuvor bei seinem Heimatverein Spvg Wüstenahorn in der Kreisklasse und dann beim TSV Meeder in der Bezirksliga West und in der Kreisliga Coburg wertvolle Erfahrungen als Übungsleiter sammelte.

Als Spieler stand der als besonders ehrgeizig geltende Bauer vor allem beim VfL Frohnlach seinen Mann, als er erfolgreich den VfL-Kasten zu Bayernliga-Zeiten hütete. Nun sucht der 30-jährige Familienvater eine neue Herausforderung im Rödentaler Stadtteil.

Gleußen: Popp für Wachsmann

Der Coburger Kreisklassist TSV Gleußen hat für die kommende Saison Spielertrainer Kevin Popp verpflichtet. Er steht derzeit noch in Diensten vom Bezirksligisten TSV Ebensfeld und dürfte als Spielertrainer eine wesentliche Verstärkung für Gleußen werden. Der bisherige Coach Thomas Wachsmann steht nicht mehr zur Verfügung. Er informierte die Verantwortlichen, dass er nach dreijähriger Trainertätigkeit nicht mehr zur Verfügung steht. Hauptgrund war die relativ weite Anfahrt von seinem Heimatort Neuensee nach Gleußen.

FC Schwürbitz: Backert hört auf

Ulrich Backert, Spielertrainer beim FC Schwürbitz (Kreisklasse), hat angekündigt, nach der Saison sein Amt zur Verfügung zu stellen und vorerst nicht mehr aktiv zu sein. Der "Vollblut"-Stürmer sorgte in den letzten Jahren auch höherklassig (u. a. TSV Mönchröden, VfL Frohnlach, SV Friesen) für Furore. oph