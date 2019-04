Von Kunst bis Quiz

Bereits zum dritten Mal bieten das Stadtmuseum, das Kunstpalais und das Theater Erlangen und das Kulturzentrum E-Werk beim Erlanger Kultursonntag am 5. Mai ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie bei freiem Eintritt.

Das Kunstpalais hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet und präsentiert zwei Ausstellungen: In "Architecture of the Nights" übersetzt Alona Rodeh in ihren Installationen das nächtliche Design unserer Städte in ästhetische Erfahrungsräume. Die Ausstellung wird gefördert durch die Stiftung Kunstfonds. Die Zeichnungen und Skulpturen des Künstlers Andreas Schmitten werfen in der Ausstellung "Nothing New" rätselhafte Fragen auf. Um 13 und 16 Uhr werden Führungen durch beide Ausstellungen angeboten. Um 11 Uhr wird das Kinderstück "Immerfort in einem Wort" als Bildergeschichte zum Leben erweckt und um 14 Uhr liest der Schauspieler Ralph Jung "Wie Findus zu Pettersson kam" von Sven Nordqvist. Die "Musiker ohne Grenzen" bringen um 15 Uhr ihr Funk-/Groove- und Gute-Laune-Paket ins Kunstpalais.

Das Stadtmuseum hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet und lädt zur Familien-Entdeckungstour durch die Dauerausstellung des Museums ein. Um 11 Uhr gibt es außerdem die Führung "Erinnerung braucht Namen und Orte - Stolpersteine gegen das Vergessen" (Treffpunkt Kugelbrunnen am Hugenottenplatz). Auch im Stadtmuseum kommen die "Musiker ohne Grenzen" um 16.30 Uhr vorbei. Mit dem aufwendig gezeichneten Stadterkundungsspiel "Tour magique - Entdecke mit Jacques und Lisa die Hugenottenstadt Erlangen" begeben sich Kinder auf eine Zeitreise durch die Erlanger Neustadt. Das Spiel ist im Stadtmuseum für vier Euro erhältlich. Startpunkt der Tour ist der Hugenottenbrunnen im Schlossgarten.

Biergartensaison beginnt

Das E-Werk eröffnet die Freiluftsaison in seinem Biergarten und startet um 11 Uhr mit einem Stammtisch zum Thema "Europa" plus Weißwurst und Livemusik von "Boxgalopp". "Geraldino & die Plomster" geben ab 14.30 Uhr vergnügte Songs für Kinder zum Besten und um 17 Uhr ist der Singer-Songwriter Malik Harris zu Gast. Auch im E-Werk kommen die "Musiker ohne Grenzen" um 18.45 Uhr vorbei. Um 20.30 Uhr heißt es in der Kellerbühne "Jazz4Free" von "Perplexities on Mars" mit Folk/Jazz bis zu Alternative-Jazz/Independent-Rock.

Das Theater Erlangen zeigt um 14 Uhr das Jugendstück "Huck Finn", welches sonst nur in Erlanger Klassenzimmern zu sehen ist. Außerdem sind um 15 Uhr Barockensembles der Erlanger Sing- und Musikschule mit Musik aus der Zeit um 1719 im Markgrafentheater zu Gast und ab 16 Uhr jazzen die "Rhythmcats". Die Besucher können sich standesgemäß im Barockkostüm fotografieren lassen, während die Kinder von Maskenbildnern geschminkt werden und an einem lebendigen Theaterquiz mit den Ensemblemitgliedern des Theater Erlangen teilnehmen.

Das detaillierte Programm des dritten Erlanger Kultursonntags liegt in der Stadt aus und ist auf den Internetseiten der Institutionen zu finden: kunstpalais.de, erlangen.de/stadtmuseum, theater-erlangen.de, e-werk.de. red