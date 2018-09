Von Kricketspiel bis Armbrustschießen

Ein paar Dutzend Kinder amüsierten sich beim Kinderfest. Nicht weniger Spaß hatten Eltern, Omas und Opas, die den Nachwuchs auf den Sportplatz begleiteten.

Wie in den Vorjahren stand im Mittelpunkt ein Spieleparcours mit vielen interessanten Aufgaben. Zu Beginn fand ein Open-Air-Gottesdienst statt, den Pfarrerin Veronika Kaeppel den Kindern widmete. Susanne Thaler begleitete die Lieder am Keybord und dirigierte den Kinderchor. Der Chor "Taktvoll" des Gesangvereins "Liederkranz" unter der Leitung von Karin Rittweger eröffnete und beschloss die besinnliche Andacht. Die Pfarrerin und Lisa Walter erheiterten die kleinen Gottesdienstbesucher mit Rudi & Trudi, eine deutsch-britische Zeichentrickserie aus dem Jahr 2006. Dann ging's los mit dem Spielparcours auf dem Sportplatz. Der TSV lud zum Torwandschießen ein. Beim Gesangverein mussten die Kids mit Ballons zwischen den Beinen laufen. Die evangelische Kirchengemeinde hatte eine Burg aufgebaut, die mit Armbrüsten beschossen wurde. Der Obst- und Gartenbauverein erfreute mit einem Verkehrszeichen-Parcours und die Kegler mit einem Kegelspiel. Bei der Feuerwehr hieß es "Fische angeln" und der Stammtisch "Wilde Buchen" hatte ein Kricketspiel vorbereitet. Zum Schluss erhielt jedes teilnehmende Kind ein Geschenk. Und wer gerade nicht an der Reihe war, konnte sich in der Hüpfburg des Landkreises vergnügen. awe