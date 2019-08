Von Klimakrise und Aufrüstung

Literatur und Politik gehen traditionell am letzten Augustwochenende in Erlangen eine enge Verbindung ein: Vom 29. August bis 1. September findet das 39. Erlanger Poetenfest statt - über 100 Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Literaturkritiker und Publizisten werden in diesem Jahr erwartet.

Umweltschutz und Klimakrise, Aufrüstung und neue Kriegsgefahren, Verrohung von Sprache und Gesellschaft, dreißig Jahre Mauerfall, gemeinwirtschaftliches Handeln und Digitalisierung sind zentrale Themen des Festivals. Autorenporträts sind Bachtyar Ali, Ulrike Draesner und Monika Maron gewidmet, die Kulturstiftung Erlangen verleiht den "Erlanger Literaturpreis für Poesie als Übersetzung".

12 000 Besucher erwartet

An den langen Lesenachmittagen im Erlanger Schlossgarten präsentieren unter anderem Birgit Birnbacher, Jan Brandt, Gerhard Falkner, Norbert Gstrein, Karen Köhler, Andreas Maier, Christiane Neudecker, Lola Randl, Burkhard Spinnen und David Wagner ihre Neuerscheinungen. Außerdem stellen Raoul Schrott, Abbas Khider sowie Armin Nassehi aktuelle Bücher vor. Sonderveranstaltungen sind unter anderem dem "Nature Writing" sowie der gebärdensprachlichen Poesie gewidmet.

Zum Programm des Festivals, zu dem rund 12 000 Besucher erwartet werden, zählen auch die Erlanger Übersetzerwerkstatt, Ausstellungen, Filme und ein Programm für Kinder und Familien.

Eine Reise durch die junge Lyrik Europas zum Auftakt des 39. Erlanger Poetenfests: Internationale Dichter wie Dagmara Kraus, Sinéad Morrissey, Tomasz Róycki und die Herausgeber Federico Italiano und Jan Wagner stellen in der "Grand Tour" (29. August, 20 Uhr) die Vielfalt der Dichter und Sprachen Europas vor. Kurz zuvor wird Theresia Prammer für ihr übersetzerisches und essayistisches Werk sowie für ihre Verdienste als Kuratorin und Literaturvermittlerin der "Erlanger Literaturpreis für Poesie als Übersetzung" verliehen.

Lesungen und Diskussionen

Der zweite Poetenfest-Abend (30. August, 20 Uhr) ist der Schriftstellerin Monika Maron gewidmet, die mit Dirk Kruse über Leben und Werk sowie über ihren vielbeachteten neuen Roman spricht. Mit Ulrike Draesner, einer der profiliertesten und vielseitigsten Schriftstellerinnen deutscher Sprache, unterhält sich Maike Albath (31. August, 19.30 Uhr) und zum Abschluss des Poetenfests trifft Cornelia Zetzsche mit dem aus dem irakischen Kurdistan stammenden Bachtyar Ali den bekanntesten zeitgenössischen Autor seiner Heimat (1. September, 19.30 Uhr).

An den langen Lesenachmittagen im Schlossgarten (31. August, 1. September) werden die Autoren im halbstündigen Rhythmus aus ihren Neuerscheinungen vortragen.

Beim aktuellen Podium diskutieren in diesem Jahr Jürgen Altmann, Heiner Bielefeldt, Nana Brink und Herfried Münkler über Aufrüstung, autonome Waffen und Kriegsführung der Zukunft - "Neue Waffen für die Welt!". "Klimakrise - Ein Wandel muss her!" lautet der Titel der von Nana Brink moderierten Sonntagsmatinee mit Thomas Holzmann, Elmar Kriegler, Eva Leipprand und Roda Verheyen. Bei "Kampfzone - Über die Verrohung von Sprache und Gesellschaft" diskutieren Ines Geipel und Christian Schüle mit Herbert Heinzelmann. Ilko-Sascha Kowalczuk, Thomas Rosenlöcher und Susanne Schädlich untersuchen mit Florian Felix Weyh Deutschlands Osten und seine Entwicklung im dreißigsten Jahr des Mauerfalls.

Im Kulturzentrum E-Werk treten die Singer-Songwriter beim "Highlander Song Slam" gegeneinander an und der klassische Open Air Poetry Slam zum Poetenfest präsentiert wieder einige der besten Literaturperformerinnen und -performer Deutschlands. Nach der "Langen Nacht des Weiterschreibens" 2018 wird mit Fady Jomar und David Wagner ein weiteres Tandem mit einem geflüchteten Schriftsteller vorgestellt, Bayern 2 sendet das Büchermagazins "Diwan" live aus der Orangerie, René Gisler stellt seine Wortschatzsammlung "Thesaurus rex" vor, eine Enzyklopädie der Wortneuschöpfungen und Anne-Dore Krohn und Denis Scheck feiern Theodor Fontane anlässlich seines 200. Geburtstags in einer literarischen Revue.

Die Ausstellungen

In der Universitätsbibliothek werden Künstlerbücher und Kaltnadelradierungen von Claudia Berg gezeigt. Überraschende "Blicke" wirft Verena Auffermann mit ihren fotografischen Collagen auf die Welt (Kunstverein) und bei der "Druck & Buch" werden bibliophile Gesamtkunstwerke angeboten. An Kinder und Familien wenden sich die große Bilderbuch-Lesewiese, die beliebte Druckwerkstatt sowie eine Lesung mit Bildern zum Ertasten im Stadtmuseum. Musikalisch umrahmt wird das 39. Erlanger Poetenfest von dem Violinisten Stefan Poetzsch und dem Schlagzeuger Christian Thomé, begleitet von Markus Stockhausen (31.8.) und Njamy Sitson (1.9.). red