Von kleinen und großen Königen

Am Dreikönigstag sammeln jedes Jahr orientalisch gewandete Ministranten und Jugendliche in der Stadt für bedürftige Kinder in anderen Ländern. Auch in diesem Jahr gehen wieder Sternsinger der katholischen Pfarreien von Herzogenaurach mit diesem Anliegen zu den Bewohnern der Stadt und bringen mit Kreide ihr 20*C+M+B*20 an den Türen an.

Mit dem Umsingen an Dreikönig, einem "Heischebrauch", ersangen sich in früheren Zeiten zum Beispiel die Lehrer mit ihren Schulkindern materielle und finanzielle Zuwendungen, um ihr Gehalt aufzubessern. In der heutigen Zeit haben diesen Brauch die Ministranten der katholischen Pfarreien in der Stadt Herzogenaurach und den Ortsteilen übernommen.

Vor wenigen Jahrzehnten gingen allerdings noch keine Ministranten, sondern Erwachsene durch die Stadt. Wie sich ältere Herzogenauracher erinnern können, übernahmen "Kaiser, Zilli und der Baggers'n Bartl" diese Aufgabe. Ihr Weg führte sie sogar bis in die "evangelische Gegend", mitunter begaben sie sich bis nach Nürnberg. Auch hier wünschten sie den Einwohnern ein gesegnetes neues Jahr. Ihre Aktion blieb nicht nur auf Dreikönig beschränkt, sondern wurde auch auf die nachfolgenden Tage ausgedehnt. Die Mühe zahlte sich aus, am Ende konnte sich jeder von dem gesammelten Geld einen neuen Wintermantel sowie Stiefel leisten.

Zunächst nur spärlich verkleidet

In der Stadtpfarrkirche wurde an Dreikönig die Kindersegnung vorgenommen. Diese wurde während einer Andacht mit Handauflegung vollzogen. Außerdem brachten die Kinder ihr Opfer dar. Es handelte sich dabei um kleine Opferschächtelchen, bunt bedruckte Krippendarstellungen, die vom damaligen Mesner Robert Maier in einem mit Tuch ausgeschlagenen Korb gesammelt wurden. Die Krippe in der Stadtpfarrkirche war an diesem Tag immer gut frequentiert, zu deren Beleuchtung investierten die Kinder ihr Taschengeld.

Dass die Ministranten die Aufgabe übernahmen, als Sternsinger gewandet durch die Stadt zu ziehen und Geld für bedürftige Kinder zu sammeln, begann in Herzogenaurach unter Kaplan Georg Eizenhöfer, der in den Jahren 1957 bis 1965 in Herzogenaurach wirkte.

Die Messdiener waren zunächst nur mit ihren Ministrantengewändern versehen, die höchstens mit umgehängten Tüchern und Decken aufgepeppt wurde. Sie gingen durch die Straßen der Stadt und besuchten ohne Ausnahme alle Häuser. Kaplan Siegbert Keiling, der von 1970 bis 1976 in Herzogenaurach war, verlieh dieser Aktion eine neue Richtung. Es wurden Anmeldungen für den Besuch der Sternsinger eingeführt, die dann einzelnen Gruppen zugeteilt wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurde der größte Teil der Gewänder angeschafft bzw. selbst geschneidert. Sie stammten auch aus Theateraufführungen wie "Hakim der Bucklige", das unter Kaplan Willy Pape aufgeführt worden war.

Auch in der damaligen Zeit ging nichts ohne die Mithilfe zahlreicher Ministrantenmütter bzw. der Unterstützung aus dem Pfarrhaus. Viele Gewänder wurden von Josefa Sterzl geschneidert. Dora Baumüller reinigte die Kleider und besserte sie nach jedem Einsatz aus. Bis zum nächsten Jahr wurden diese dann in Kartons mit Mottenkugeln und Naphtalin eingelagert, damit sie wieder griffbereit waren. Geschminkt wurden die Sternsinger damals von Michael Nix, unterstützt von Dora Baumüller und der unvergessenen Lehrerin Käthe Zang. Nur durch derartige breite Unterstützung konnten die Ministranten und Jugendgruppen mit ihren orientalischen Gewändern ihre Glückwünsche in Liedern zum Ausdruck bringen.

Die Spenden des Jahres 1970 kamen in der gesamten Diözese über das Jugendamt Kaplan Manfred Rauh in Ayopaya/Brasilien für seine Arbeit zugute. In diesem Jahr waren neun Gruppen in der Stadt unterwegs. Wie die Zeitung allerdings vermerkte, war auch private "Konkurrenz" in der Stadt "auf Tour", die vorgab, für die Mission zu sammeln. In Wirklichkeit wirtschafteten sie aber in die eigene Tasche. Derartige Misstöne sind in der heutigen Zeit nicht mehr zu vernehmen.

Für Frieden auf der Welt

Das bundesweite Motto der Sternsingeraktion des Jahres 2020 lautet: "Frieden! Im Libanon und weltweit". Die Gedanken für das Leitwort sind vom Propheten Jesaia entlehnt. Sie drücken aus, wenn die Menschen an Gott glauben und ihren Glauben jeden Tag zeigen, mit Gebeten oder mit Nächstenliebe, dann gibt es keinen Krieg mehr und die Menschen leben in Frieden miteinander.

Auch Kinder in anderen Ländern profitieren vom Einsatz der kleinen und großen Könige in Deutschland. Straßenkinder, Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser, Nahrung und medizinische Versorgung fehlen, die in Kriegs- und Krisengebieten, in Flüchtlingslagern oder ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen - Kinder in gut 110 Ländern der Welt werden jedes Jahr in Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion unterstützt werden. Wer auf den Besuch der Sternsinger verzichten muss, kann dieses Anliegen aber auch durch Spenden unterstützen, die in den Pfarrbüros angenommen werden.