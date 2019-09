Von Kirche zu Kirche

Der BLLV-Kreisverband Ebern (Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband) lädt für Mittwoch, 25. September, zu seiner Herbstveranstaltung ein. Kreisheimatpfleger Günter Lipp unternimmt mit den Teilnehmern eine Kirchenwanderung, bei der es wieder allerhand Interessantes, aber auch Unterhaltsames zu sehen und zu hören gibt. Die Tour beginnt um 15 Uhr an der Kirche in Albersdorf. Von dort geht es über Bramberg nach Jesserndorf. Was wäre ein Ausflug ohne Einkehr? Diese ist gegen 17.45 Uhr in der Gaststätte Hümmer in Jesserndorf vorgesehen. Mitglieder und Gäste sind willkommen; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. jf