Von Heimat und Poesie

Wie ist das mit der Heimat? In Zeiten von Heimatministerium und Flucht aus der Heimat ist das keine einfache Frage. Auch und gerade für Studenten, die aus ihrem "Zuhause" in die große weite Welt gehen. Deswegen luden die evangelische Studierendengemeinde (esg) Bamberg und der Verein zur Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur Bamberg unlängst zu einem Poetry-Slam rund um das Thema "Heimat" ein.

Ein volles Haus mit rund 100 Zuhörern im "Freiraum" in der Kapuzinerstraße und die Moderation der versierten Poetry-Slammerin Maron Fuchs stellten den Rahmen für das Event. Deren Stars waren aber die acht Poeten aus nah und fern, die in unterschiedlichster Weise über Heimat sprachen, wie es in der Pressemitteilung des evangelisch-lutherischen Dekants Bamberg heißt. Sie zeigten, dass es keine einfachen Antworten auf die Frage nach der Heimat gibt - teils nachdenklich, teils fröhlich und immer ernsthaft. Gewonnen hat den Heimat-Slam schließlich Enora le Corre vor Theresa Kurzeder.

Wer noch nie auf einem Poetry-Slam war, kann das Anfang kommenden Jahres nachholen, und zwar in einem ganz besonderen Rahmen: Am Sonntag, 12. Januar 2020, veranstaltet die evangelische Studierendengemeinde Bamberg einen Poetry-Preacher-Slam in der Erlöserkirche. Dort treten Pfarrer und Poeten mit- und gegeneinander an und reden über Gott und die Welt. Los geht es um 19 Uhr. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. red