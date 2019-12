Von heilsamen Seelenliedern bis zu englischen Klassikern

Ein Konzert "Einfach anders" in der Kirche St. Michael in Mainroth findet am Sonntag, 12. Januar, ab 17 Uhr statt. Silvia Wachter, Singleiterin für heilsames und gesundheitsförderndes Singen, wird zum eigenen Gesang mit Gitarrenbegleitung von der Musikpädagogin Margitta Bergfeld an der Geige begleitet. Mit großer Leidenschaft und kreativer Vielfalt gehen die beiden Frauen ihren Weg mit dem Ziel, ihre Zuhörer mit ihrer Musik aus heilsamen Seelenliedern, englischen Klassikern, über irische Folk-Rhythmen bis zu christlichen Liedern, zu begeistern. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. red