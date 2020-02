Im Thurnauer Diakoniezentrum "Lichtblick" findet am Donnerstag, 13. Februar, ein Vortrag zum Thema Rechtsextremismus statt mit dem Titel "Von Hass und Hetze bis zum Terror". Beginn ist um 19.30 Uhr. Referent ist Martin Becher. Rechtsextremismus sei in der Gesellschaft leider Realität. Das sei nur schwer zu ertragen angesichts des Leids und Unrechts, das während der nationalsozialistischen Herrschaft in Europa geschah. In der rechtsextremen Szene, die einem ständigen Wandel unterliege, müssten verschiedene Erscheinungsformen unterschieden werden, so der Referent. "Im Prinzip gibt es derzeit eine terroristische Rechte, eine extreme Rechte, eine populistische Rechte und eine sich selbst so bezeichnende ,Neue Rechte', die versucht, ein intellektuelles Angebot zu machen." Martin Becher wird einen Überblick zu den aktuellen Entwicklungen im rechtsextremen Spektrum geben - aber auch kirchliche und gesellschaftliche Initiativen der kritischen Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus vorstellen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. red