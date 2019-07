Von Gott eingeladen

In der kleinen evangelischen Kirche im Grund feierte man am vergangenen Sonntag Jubelkonfirmation. Der Gottesdienst wurde vom Posaunenchor Heinersberg mitgestaltet. Pfarrer Hans-Peter Göll sagte, dass man sich auf Gott verlassen und auf ihn zählen könne. Vor 50 und 70 Jahren hätten die Jubelkonfirmierten Gottes Einladung angenommen. Sie hätten seitdem sicherlich feststellen müssen, dass die Wege im Leben nicht immer gerade sind und sie in schwierigen Zeiten mit der Hilfe Gottes rechnen können.

Foto: Michael Wunder