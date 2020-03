Der etwas andere Secondhand-Verkauf unter dem Motto "Von Frauen für Frauen" findet am Samstag, 14. März, von 11 bis 14 Uhr im Schützenhaus Thurnau statt. Verkauft werden gut erhaltene Sommer- und Winter-Damenbekleidung in den Größen S bis XXL, Accessoires, Schuhe, Bücher und Sportartikel. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Die Nummernvergabe ist ab sofort von Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr unter den Telefonnummern 09228/7141 oder 995210 möglich. Die Abgabe der Ware ist am Freitag, 13. März, von 15 bis 15.30 Uhr im Schützenhaus. Die Abholung der nicht verkauften Ware erfolgt am Samstag, 14. März, von 18 bis 18.30 Uhr. 20 Prozent der Einnahmen und die nicht abgeholten Waren werden gespendet. red