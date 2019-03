Von Frauen für Frauen

Einen etwas anderen Secondhand-Basar veranstalten Frauen für Frauen am Samstag, 6. April, von 13 bis 15.30 Uhr im Schützenhaus in der Kasendorfer Straße in Thurnau. Verkauft wird alles, was zu viel im Kleiderschrank ist: gut erhaltene Sommer- und Winterkleidung in den Größen S bis XXL, Accessoires, Schuhe, Bücher und Sportartikel. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Nummernvergabe und weitere Informationen gibt es ab sofort von Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr unter den Telefonnummern 09228/7141 oder 09228/995210.

Die Abgabe der Ware ist am Freitag, 5. April, von 14 bis 14.30 Uhr im Thurnauer Schützenhaus. Nicht verkaufte Artikel können am Samstag, 6. April, von 18.30 bis 19 Uhr wieder abgeholt werden. 20 Prozent der Einnahmen und die nicht abgeholten Waren kommen einem wohltätigen Zweck zugute. red