Von fliegenden Kamelen

Unter dem Titel "Fliegende Kamele und andere Geschichten" gestaltet die Theaterpädagogik des E.T.A.-Hoffmann-Theaters gemeinsam mit dem Zirkus Giovanni und der Alevitischen Gemeinde Bamberg ein Zirkus-Theater-Projekt. Dabei wird auf der Grundlage von Geschichten um Nasreddin Hodscha gearbeitet, der allerhand Abenteuer erlebt. Hodscha führt seine Mitmenschen oft an der Nase herum und zeigt ihnen so ihre Fehler auf.

Das Projekt richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren. Die Proben finden wöchentlich freitags zwischen 15.30 und 17.30 Uhr statt. Intensivproben sind in den Osterferien angesetzt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Projektstart ist am Freitag, 31. Januar, um 15.30 Uhr, in der Alevitischen Gemeinde Bamberg. Ein Elterninformationsabend findet am Freitag, 17. Januar, um 18 Uhr ebendort statt. Das Projekt wird gefördert durch "Zur Bühne", dem Förderprogramm des Deutschen Bühnenvereins im Rahmen von "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung". Weitere Informationen und Anmeldung bei Theaterpädagogin Ramona Parino (E-Mail: ramona.parino@theater.bamberg.de, Telefon 0951/873024). red