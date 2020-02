Von Flechten bis Töpfern

Für folgende Kurse der Umweltstation Weismain können sich Interessenten jetzt anmelden: • "Wir bauen einen Hummelnistkasten": Donnerstag, 27. Februar, ab 17 Uhr im Bürgerhaus Redwitz, für Kinder ab acht Jahren mit Mama oder Papa, Gebühr zehn Euro; • Malen der ersten Frühlingsblüher mit Pastellkreide auf schwarzem Papier: Mittwoch, 4. März, ab 14.30 Uhr in der Umweltstation, für Kinder ab sechs Jahren, Gebühr fünf Euro; • Flechten eines Rankgerüstes aus Weide für Topfpflanzen (entsprechender Topf mit Blumenerde ist mitzubringen): Samstag, 7. März, ab 14 Uhr in der Umweltstation, für Erwachsene, Gebühr 20 Euro inklusive Material; • Frühlingstöpfern: Montag, 9. März, 19 Uhr in der Umweltstation, für Erwachsene, Gebühr zehn Euro.

Anmeldungen nimmt die Umweltstation unter der Telefonnummer 09575/921455 oder per Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de entgegen. Das ganze Programm ist unter www.umweltstation-weismain.de einsehbar. red