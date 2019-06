Von Fest bis Sommerkino: Was auf der Glücksburg los ist

An den Pfingstfeiertagen hat das Museum Schloss "Glücksburg" wie folgt geöffnet: Sonntag, 9. Juni, von 13 bis 17 Uhr und zusätzlich am Montag, 10. Juni, von 13 bis 17 Uhr. Außerdem öffnet Schloss "Glücksburg" seine Höfe und Ausstellungen zum Museumsfest in Römhild am Sonntag, 16. Juni, von 13 bis 17 Uhr, mit Eröffnung einer Sonderausstellung "Privatpostkarten - seltene Römhilder Ansichten" aus der Sammlung von Joachim Schütz sowie mit einem abwechslungsreichen Familienprogramm mit dem Kinder- und Jugendmusikverein, der "Promi-Band" Bad Königshofen und Heimatvereinen der Stadt Römhild.

Am Samstag, 29. Juni, veranstaltet das Museum Schloss Glücksburg gemeinsam mit dem "Klappstuhlkino" Suhl das Sommerkino im Schloss. Gezeigt wird die 2015 erschienene deutsche Filmkomödie "Ich bin dann mal weg". Filmbeginn ist circa um 21.30 Uhr. red