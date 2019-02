Von Fasching bis zur Brauereiführung und zum Theaterbesuch

Am Samstag, 16. Februar, findet der Faschingsnachmittag des VdK-Ortsverbandes Ebensfeld statt. Beginn ist um 14 Uhr in Schwabthal im Gasthof "Zum Löwen". Bei guter Laune und einigen Auftritten werden ein paar lustige und heitere Stunden verbracht. Faschingsmäßige Kleidung (Hütchen) wäre schön.

Am Mittwoch, 27. Februar, findet beim VdK Ebensfeld ein Vortrag mit Dr. Flettemesch statt. Beginn ist um 14.30 Uhr in Pferdsfeld im Gasthof Leicht. Das Thema lautet "Arthrose an Hüft- und Kniegelenken sowie deren operative Versorgungsmöglichkeiten mittels eines künstlichen Gelenks". Auch zu dieser Veranstaltung ergeht Einladung an alle interessierten Bürger.

Am Dienstag, 19. März, ist eine Tagesfahrt des VdK-Ortsverbandes Ebensfeld nach Haibach zu den Adlerwerken mit dem Stargast Angela Wiedel. Hierfür sind noch ein paar Plätze frei. Anmeldungen nimmt Martina Buhr, Telefon 09547/1397, entgegen.

Ausflug in den Steigerwald

Für Mittwoch, 24. April, ist ein Tagesausflug nach Aufseß zur Lehranstalt für Fischzucht vorgesehen. Im Anschluss daran geht es zum "Brauereigasthof Rothenbach" in Aufseß. Dort findet eine Brauereiführung mit Bierprobe und anschließendem Mittagessen statt. Danach geht es nach Forchheim mit Besuch der Piastenfabrik. Auch hierfür sind ab sofort Anmeldungen möglich. Es ist Abendeinkehr ist vorgesehen.

Am Dienstag, 21. Mai, findet ein Tagesausflug in den Steigerwald statt. Dort geht es zum "Spargelhof Reinhart". Anmeldungen sind auch dafür schon jetzt möglich.

Am Sonntag, 7. Juli, steht die Naturbühne Heldritt auf dem Programm. Gezeigt wird das Luststück "Pension Schöller". Auch hier kann man sich schon anmelden.

Selbstverständlich sind auch immer Nichtmitglieder zu allen Veranstaltungen und Fahrten willkommen.